Путешествия 16 апреля 2024, 14:19 Тревел-блогер Друкер: в Крым и Сочи лучше ехать весной или осенью

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Россиянам стоит планировать поездку в Крым и Сочи весной или осенью. В этот период там будет в разы меньше туристов, а само путешествие обойдется дешевле из-за доступных цен на жилье, сообщила тревел-блогер Евгения Друкер в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По ее словам, на российском побережье бархатный сезон приходится на сентябрь и октябрь. При этом весенний отдых на юге обойдется в два раза дешевле летнего. Сейчас лучше выбирать Крым, там море мельче и уже в начале июня можно будет купаться.

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В качестве зарубежных направлений для отпуска Друкер посоветовала рассмотреть Вьетнам, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланку.