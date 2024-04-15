Путешествия 15 апреля 2024, 11:02 Тревел-блогер Друкер посоветовала покупать авиабилеты, когда цены в агрегаторах опускаются до минимума

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Консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер в беседе с телеканалом «Звезда» дала советы путешественникам, как лучше сэкономить на отдыхе. Она призвала подписаться сразу на несколько направлений в агрегаторах и мониторить цены на авиабилеты.

Когда стоимость билетов опускается до минимума, их можно покупать.

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«Цены на авиабилеты меняются в неделю несколько раз. Когда я вижу, что цена опустилась до минимума, я покупаю билеты. Компании часто делают скидки — просто надо отслеживать», — отметила блогер.

Например, авиабилеты в Таиланд во вторник стоят на 50 тысяч рублей дешевле, чем в четверг. Такая закономерность, как пояснила Друкер, повторяется каждую неделю.