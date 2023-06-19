Путешествия 19 июня 2023, 19:27 Тревел-блогер Друкер порекомендовала посетить Адлер при путешествии на Кубань

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Если туристы планируют провести отпуск в Сочи, то им обязательно стоит также посетить Адлер. Обэтом News.ru рассказала консультант по путешествиям и тревел-блогер Евгения Друкер.

По ее словам, особого внимания заслуживают олимпийские объекты. Их построили к проведению спортивного мероприятия в 2014 году.

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«Так как мы говорим о Сочи, я советую посетить обязательно Адлер — олимпийские объекты, Имеретинская набережная, Сочи-парк, Красная Поляна, канатные дороги, их несколько, можно также из Сочи в Абхазию съездить», — отметила Друкер.

Кроме, новые впечатления можно также получить при посещении дендрария, парков и санаториев.

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