Путешествия 13 февраля 2024, 11:28 Тревел-блогер Ансталь: у россиян наиболее популярен морской круиз по арабским странам

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В последнее время большую популярность набирают морские круизы. Так, наибольшей популярностью у россиян пользуются круизные поездки по арабским странам, сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

По словам эксперта, туристы отдают предпочтение такому виду путешествий из-за комфорта и возможности посетить различные места за одну поездку. Кроме того, на крупных лайнерах есть множество развлечений — бассейны, СПА, кинотеатры, рестораны.

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«Арабские Эмираты, например, дают много эксклюзивных направлений. Круиз останавливается в Абу-Даби, где туристы могут посетить главную мечеть и Лувр. Преимущество такого круиза в том, что не нужны визы», — отметила Ансталь.