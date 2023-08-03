Путешествия 03 августа 2023, 11:13 Тревел-блогер Ансталь порекомендовала туристам воздержаться от поездок в Мозамбик и Ливию

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Выбирая страны Африки для путешествий, лучше воздержаться от поездок в Мозамбик, Ливию, Нигерию, Сьерра-Леоне, Нигер. Об этом сайту NEWS.ru сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь.

В этих странах, по словам блогера, можно случайно оказаться в гуще боевых действий, госпереворота или народных волнений, написал kp.ru.

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Также не стоит выбирать для путешествий Сомалиленд, Ливию и Судан. Нахождение там может быть опасно для жизни, добавила Ансталь.