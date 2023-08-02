02 августа 2023, 10:47
Тревел-блогер Ансталь порекомендовала при посещении Африки съездить на водопад Виктория и вулкан Килиманджаро
Тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что при посещении Африки следует обязательно заехать на водопад Виктория и на вулкан Килиманджаро.
В Кении среди туристов пользуется популярностью «Усадьба Жирафов», а на Маврикии — подводный вулкан Ле-Морн-Брабан. По словам эксперта, Африка ценна именно тем, что все самые знаменитые места там «созданы природой, а не человеком».
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На Сейшелах можно заглянуть в заповедник Валле-де-Мэ (Сейшелы), а Египте — посетить пирамиды Люксор, добавила Ансталь.
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