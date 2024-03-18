Путешествия 18 марта 2024, 14:42 Тревел-блогер Ансталь напомнила, что в ОАЭ нельзя публично танцевать и есть в транспорте

Читать 360tv в

Российские туристы часто нарушают в ОАЭ законы, непривычные для жителей нашей страны. О том, что там нельзя делать, News.ru рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

Она напомнила, что ОАЭ — консервативное мусульманское государство. Там нельзя носить купальники вне территории пляжа, а также надевать полупрозрачные, очень облегающие или короткие вещи за пределами жилья. Неприличным считается также глубокое декольте.

Реклама

Кроме того, нужно быть аккуратнее со снимками. Под запретом фотографирование и видеосъемка ДТП и местных жителей без их разрешения.

«Нельзя танцевать в общественных местах, так как это считается неприличным. Танцевать можно либо у себя дома, либо в ночных клубах. Кроме этого, запрещено есть и пить в общественном транспорте. За это могут выписать штраф», — добавила тревел-блогер.

Авторы: