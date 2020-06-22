По словам специалиста, цены на отечественные курорты останутся такими же, как в прошлом году. Ожидать повышения не стоит. Он также отметил, что около 30% россиян предпочтут наши курорты, остальные дождутся открытия границ с другими странами.

«По нашим оценкам, порядка 30% россиян поедет на российские курорты. Часть из них поедет отдыхать по замененным турам, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Но полного замещения ждать не стоит, хотя на отечественных курортах вполне сопоставимые условия, и цены останутся на уровне прошлого года», — пояснил Барзыкин.

Специалист отметил, что границы откроют ближе к концу сезона — в августе, сентябре. Однако выбор будет ограниченный. На данный момент к принятию российских туристов готовятся лишь Турция и Средиземноморье. Ближе к зиме должны открыться горнолыжные курорты Европы, считает Барзыкин.