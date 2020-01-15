15 января 2020, 16:50
Треть россиян боятся опоздать на рейс
У российских туристов два основных страха, связанных с перелетами: опоздать на самолет и не пройти таможенный контроль, написала «Лента.Ру».
Онлайн-сервис «Aviasales» провел опрос, в котором выяснил, чего боятся жители России в аэропорту. 31% опрошенных опасается опоздания на самолет. Страх связан с пробками, так как люди часто просыпают необходимое время и добираются до аэропорта значительно дольше, сообщил портал «Русская планета».
Каждый пятый боится прохода таможни. Также россияне переживают о багаже и думают, что у них будет перевес.