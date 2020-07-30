Тренер по пешему туризму рассказал об условиях для хорошего секса в походе

По ее словам, важно иметь при себе средства гигиены, такие как мыло, полотенца и влажные салфетки. Также место для интима на свежем воздухе лучше выбрать в районе водоема, чтобы можно было окунуться в воду после, информирует радиостанция «Комсомольская правда».

Скрыться от посторонних помогут палатка или туристический тент. Место установки должно быть ровным, чтобы на земле не было камней и гнезд насекомых. Палатка должна быть просторной, достаточно высокой, с окнами, карманами и тамбуром. Внутри можно предусмотреть мягкий приглушенный свет. Также предлагается приобрести двухместный спальный мешок.

«Если на ночевке вы не одни, а в окружении палаток других туристов, то постарайтесь разбить свой лагерь подальше от всех, чтобы не смущать людей», — порекомендовала Рыжова.

Как подчеркнула эксперт, секс в походе является не только удовлетворением физиологических потребностей, но хорошим способом согреться.