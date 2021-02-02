Тренд на туризм в Санкт-Петербурге стали развивать через TikTok

В рамках проекта представители туриндустрии проводили онлайн-экскурсии по разным городам нашей страны. Среди участников оказался и Петербург. В тот же период появился аккаунт Visit Petersburg. Глава местного комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал, зачем следить за трендами в этой сфере.

«Могу с уверенностью сказать, что один из главных двигателей туризма — рассказы и отзывы друзей, то есть „сарафанное радио“, роль которого во многом взяли на себя соцсети. Благодаря своей дочери я давно знаю, что такое не только TikTok, но и, например, приложение Likee», — подчеркнул он.

В будущем планируется зарегистрировать комитет и на этой цифровой площадке. Уточняется, что у Visit Petersburg есть уже более 10,6 тысячи подписчиков в TikTok. Аккаунт собрал около 45 тысяч лайков, в целом число просмотров всех видео превысило отметку 2,7 миллиона.