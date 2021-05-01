Требования к прибывающим из других стран россиянам ужесточили

Возвращающиеся из-за рубежа россияне теперь должны будут два раза проходить тест на коронавирус. Интервал между сдачей анализов должен быть не менее суток. Постановление подписал главный санитарный врач России.

«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации <…> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В постановлении уточнили, что между первым и вторым тестом должно проходить не меньше суток. Результаты анализов необходимо фиксировать на портале госуслуг. При этом туристы должны находиться на самоизоляции до того момента, пока не придет результат теста. Проходить исследования необходимо всем россиянам, возвращающимся в страну на любом виде транспорта.

До подписания документа россияне должны были сдавать только один тест на наличие коронавируса. Сделать это требовалось в течение трех дней после прибытия в страну. Исключение составляли туристы, прилетающие из Танзании и Турции, которым было необходимо проходить тест дважды.