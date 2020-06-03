    03 июня 2020, 15:54

    Travel-блогер спрогнозировал, каким будет туристический сезон в этом году

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Ансталь, travel-блогер, основатель и руководитель турагентств «Go Travel», основатель travel-школы «Go Travel School», в беседе с ИА Nation News спрогнозировала туристический сезон в этом году. Она считает, что туры будут продавать с большими скидками, а активно ездить за границу люди смогут до октября.

    По ее мнению, скидки на туры необходимы, чтобы реанимировать отрасль туризма в мире. Люди до сих пор боятся коронавируса, а если цены на отдых за границей будут высокими, то они точно никуда не поедут.

    «Возможно, традиционно будут присутствовать „горящие туры“ в Турцию, Тунис и Кипр. Эти страны всегда предлагали на летний сезон много интересных акций и, скорее всего, сейчас эти предложения сохранятся, чтобы поддержать спрос туристов в первую очередь. Такая ситуация будет только в начале, дальше цена будет планомерно повышаться и, как обычно, к августу — самому высокому сезону — будет пик, который перейдет на сентябрь. А сам туристический сезон будет продлен до конца октября из-за упущенных мая и июня», — предположила Ансталь.

    Она также рассказала, что многие россияне согласны путешествовать по своей родине: и по краю, и по близлежащим регионам. В Сочи и Крым уже наблюдается высокий спрос.