Travel-блогер спрогнозировал, каким будет туристический сезон в этом году

По ее мнению, скидки на туры необходимы, чтобы реанимировать отрасль туризма в мире. Люди до сих пор боятся коронавируса, а если цены на отдых за границей будут высокими, то они точно никуда не поедут.

«Возможно, традиционно будут присутствовать „горящие туры“ в Турцию, Тунис и Кипр. Эти страны всегда предлагали на летний сезон много интересных акций и, скорее всего, сейчас эти предложения сохранятся, чтобы поддержать спрос туристов в первую очередь. Такая ситуация будет только в начале, дальше цена будет планомерно повышаться и, как обычно, к августу — самому высокому сезону — будет пик, который перейдет на сентябрь. А сам туристический сезон будет продлен до конца октября из-за упущенных мая и июня», — предположила Ансталь.

Она также рассказала, что многие россияне согласны путешествовать по своей родине: и по краю, и по близлежащим регионам. В Сочи и Крым уже наблюдается высокий спрос.