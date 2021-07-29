Траты россиян на отели выросли на 58%

Россияне в летний отпуск в этом году потратили на отели на 58% больше. Сравнивались период с 1 июня по 15 июля этого, прошлого и позапрошлого годов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

По его данным, средний чек в отелях в этом году составил 4971 рубль по всей России.

«Это на 58% выше, чем в то же время прошлого года, и на 14% выше уровня 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом количество снятых номеров выросло на 295% по сравнению с прошлым годом и на 14% по сравнению с 2019 годом.