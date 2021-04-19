Транзитным пассажирам посоветовали самим планировать возвращение в Россию

Пассажирам, которые летели транзитом через Турцию в другие страны, нужно самостоятельно планировать возвращение в Турцию под новый рейс в Россию. С такими рекомендациями к туристам обратились в Росавиации.

Туристам, которые приобрели билеты на рейсы разных авиакомпаний, рекомендовано отслеживать информацию о возможном изменении вылета или обратиться к перевозчику для уточнения информации о рейсах. В Росавиации напомнили, что авиакомпания, которая выполняет перевозку из Турции в Россию, не несет ответственность за рейс из другого государства в Турцию. Поэтому транзитным туристам нужно самостоятельно планировать возвращение в Турцию для дальнейшего полета в Россию.

Тем самостоятельным туристам, которые пребывают в Танзанию, нужно обратиться в авиакомпанию, у которой приобретались билеты. В случае потери стыковки нужно обратиться к авиакомпании или оператору, который выполняет прямые рейсы из страны. Варианты возвращения на родину также есть через другие страны, в том числе через Турцию, Катар, Германию, Эфиопию и ОАЭ.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Это решение было принято из-за вспышки коронавируса в республике. Вместе с тем приостановлены и полеты в Танзанию.

В ФАС между тем предложили открыть новые направления для отдыха за рубежом из-за роста цен на курортах в России. Об этом рассказало Ura.ru.

В Росавиации ранее сформировали штаб по вывозу российских туристов из Турции. Об этом сообщал RT.