Путешествия 17 июля 2023, 21:13 Транспортный вопрос назвали главным для сохранения турпотока в Крыму АТОР: решение вопроса с транспортом восстановило интерес туристов к Крыму РИА «Новости»

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Решение вопроса с проездом в Крым привело к восстановлению ранее отмененных путевок на полуостров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что массовой отмены после сообщений о теракте на Крымском мосту не было, но поступило большое количество вопросов о транспортной ситуации и вероятных задержках при заселении в отели.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что сохранение ближайших туров полностью зависит от транспортной ситуации, потому что большая часть туристического потока приходится на тех, кто приезжает на своих машинах.

«Если автомобильный поток не восстановят, пусть хотя бы и по одной полосе, скорее всего, люди до Крыма не доедут и примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края», — заявил он.

Отельеры полуострова уже заявили, что полностью вошли в положении автотуристов, которые задерживаются из-за сложной транспортной ситуации. Они пообещали, что бесплатно продлят проживание тем, кто приедет на своей машине.

При этом участники туристического рынка выразили сомнения, что туристы поедут в Крым по сухопутному коридору на новых территориях. Для тех, кто уже приехал в Краснодарский край, придется пересечь еще около 800 километров до Ростова-на-Дону. Кроме того, на новых трассах пока нет покрытия федеральных операторов, а значит автомобильные навигаторы окажутся бесполезны.

Легковые машины из Краснодарского края в Крым и обратно начали доставлять три бесплатных парома, курсирующие по Керченской переправе. За сутки они могут перевести от 600 до 700 машин. Ожидать своей очереди водители и пассажиры могут на специально оборудованных накопительных парковках, где волонтеры раздают воду, еду, а также установлены туалеты и есть гостиницы на случай, если ожидание затянется.