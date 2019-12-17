Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис Trip Advisor, второй год подряд лидирует римский Колизей. Его туристы посещают чаще всего.
Второе место занял парижский Лувр.
Третье место в рейтинг досталось музеям Ватикана. Посетители могут не только увидеть произведения искусства, но и Папу римского на еженедельной папской аудиенции.
Четвертое место заняла статуя Свободы в Нью-Йорке.
Пятое — Эйфелева башня, с которой открывается незабываемый вид Парижа.
Остальные места в рейтинге заняли соответственно собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии Willis Tower в США и венецианская площадь Сан-Марко.
Компания Google ранее сообщила, что в 2019 году пользователи чаще всего искали информацию о Мальдивах, Японии и острове Бор-Бора, расположенном во Французской Полинезии в Тихом океане.