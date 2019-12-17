    17 декабря 2019, 02:18

    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме

    Анастасия Кукова

    По результатам анализа данных о бронировании билетов для посещения была определена десятка самых популярных достопримечательностей мира 2019 года.
    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис Trip Advisor, второй год подряд лидирует римский Колизей. Его туристы посещают чаще всего.

    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Второе место занял парижский Лувр.

    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме | Изображение 2
    Источник фото: РИА «Новости»

    Третье место в рейтинг досталось музеям Ватикана. Посетители могут не только увидеть произведения искусства, но и Папу римского на еженедельной папской аудиенции.

    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме | Изображение 3
    Источник фото: РИА «Новости»

    Четвертое место заняла статуя Свободы в Нью-Йорке.

    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме | Изображение 4
    Источник фото: РИА «Новости»

    Пятое — Эйфелева башня, с которой открывается незабываемый вид Парижа.

    Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме | Изображение 5
    Источник фото: РИА «Новости»

    Остальные места в рейтинге заняли соответственно собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии Willis Tower в США и венецианская площадь Сан-Марко.

    Компания Google ранее сообщила, что в 2019 году пользователи чаще всего искали информацию о Мальдивах, Японии и острове Бор-Бора, расположенном во Французской Полинезии в Тихом океане.