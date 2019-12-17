Топ-10 достопримечательностей мира возглавил Колизей в Риме

По результатам анализа данных о бронировании билетов для посещения была определена десятка самых популярных достопримечательностей мира 2019 года.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис Trip Advisor, второй год подряд лидирует римский Колизей. Его туристы посещают чаще всего.

Источник фото: РИА «Новости»

Второе место занял парижский Лувр.

Источник фото: РИА «Новости»

Третье место в рейтинг досталось музеям Ватикана. Посетители могут не только увидеть произведения искусства, но и Папу римского на еженедельной папской аудиенции.

Источник фото: РИА «Новости»

Четвертое место заняла статуя Свободы в Нью-Йорке.

Источник фото: РИА «Новости»

Пятое — Эйфелева башня, с которой открывается незабываемый вид Парижа.

Источник фото: РИА «Новости»

Остальные места в рейтинге заняли соответственно собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии Willis Tower в США и венецианская площадь Сан-Марко.

Компания Google ранее сообщила, что в 2019 году пользователи чаще всего искали информацию о Мальдивах, Японии и острове Бор-Бора, расположенном во Французской Полинезии в Тихом океане.