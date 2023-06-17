Путешествия 17 июня 2023, 02:02 Тюменские турагенты призвали не ждать дешевых путевок в Турцию РИА «Новости»

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Представители тюменских турфирм рекомендовали путешественникам не ждать бюджетных путевок в Турцию. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на сотрудников «Море туров».

По словам экспертов, высокая цена за отдых обусловлена дорогостоящими авиаперевозками. Раньше стоимость двух билетов на самолет до Турции не превышала 50 тысяч, но теперь все перелеты осуществляются на регулярных рейсах, поэтому цена трансфера заметно поднялась.

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Иногда туроператоры снижают стоимость на оставшиеся места, но такое явление встречается крайне редко. Теперь исчезло понятие «горящие туры» и если надеяться на удачу — можно остаться без отдыха.

Ранее Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян опроверг информацию о хамстве турков по отношению к российским туристам. По его словам, подобные слухи распространяют люди, которым больше не по карману привычный отдых в этой стране.