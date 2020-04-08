Тим Вокс поделился планами по возвращению из Таиланда в Россию

На отдых Вокс прилетел 18 марта, а уехать планировал 10 апреля. Но вывоз граждан России на родину приостановили. До сих пор информации о вылете ведущего и его семьи нет.

«Заполнили все анкеты в течение недели, которые только можно было. Я уже профессиональный заполняльщик анкет. Что касается ответа от „Аэрофлота“, то никакого ответа не поступило вообще. Шлют мне „Аэрофлот-бонус“, но сам „Аэрофлот“ не пишет», — отметил Вокс.

Он уточнил, что обратился к консулу в Бангкоке, однако ответа пока не получил.

«На сайте „Госуслуги“ заполняли две анкеты: на материальную помощь и о том, что мы здесь за границей застряли. В общем, ни ответа, ни привета. Ни-че-го. В принципе, я не парюсь уже (смеется — Прим.ред.). Главное, чтобы нам визу продлили. Есть новости о том, что кабмин Таиланда рассматривает тот момент, чтобы визы продлевали автоматически, то есть при выезде из любого тайского аэропорта было автоматическое пролонгирование штампика», — пояснил радиоведущий.

По словам Вокса, он намерен ждать авиабилеты за 20 тысяч рублей.

«Либо наш частный туроператор за мили будет покупать нам билеты, как изначально это было запланировано», — подчеркнул он.