Эстония разрешила привитым туристам не проходить тестирование и самоизоляцию

Власти Эстонии освободили привитых от коронавируса туристов от сдачи теста и прохождения самоизоляции. Об этом сообщил директор по связям с общественностью департамента здоровья страны Имре Каас.

«Здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты», — процитировал Кааса ТАСС.

Директор департамента уточнил, что такая возможность прописана в постановлении правительства Эстонии. Страна признает все препараты от коронавируса, которые получили разрешение на продажу или были признаны в том государстве, где их произвели.

По словам Кааса, россияне с сертификатом о вакцинации могут посещать общественные места без соблюдения ограничительных мер. Приходить в такие места можно в течение года после получения документа. При этом директор департамента подчеркнул, что сделанная в России прививка не дает туристу права претендовать на сертификат Евросоюза.