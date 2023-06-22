Путешествия 22 июня 2023, 14:36 Терапевт Ярцева посоветовала брать в путешествие жаропонижающие и обезболивающие средства

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Отправляясь на отдых, нужно обязательно собрать дорожную аптечку, одними из глав лекарств в ней являются жаропонижающие и обезболивающие средства. Об этом сайту News.ru рассказала терапевт Ирина Ярцева.

Также она добавила, что в путешествии не обойтись без йода, антисептиков и пластырей. Они пригодятся, если в поездке кто-то поранится.

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«Всегда должны быть антигистаминные препараты в случае аллергической реакции, их можно взять в каплях или таблетках», — подчеркнула Ирина Ярцева.

Врач добавила, что стоит захватить с собой детские дозировки антибиотиков, если люди путешествуют всей семьей. Потому что они бывают не во всех аптеках. Наконец, стоит добавить к препаратам средства для пищеварения.

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