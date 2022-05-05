Теплоход в ходе экспериментального рейса остановился в Уфе

В Уфе остановился лайнер «Александр Пушкин» в ходе экспериментального круизного тура.

Как сообщает mkset.ru, это четырехпалубное пассажирское судно построено в Австрии. Оно способно развивать скорость до 22 км/ч и относится к премиум-классу. При длине в 110,1 метра, ширине — 14,5 метра оно способно принять на борт 186 пассажиров.

Все места на круиз уже распроданы, несмотря на немаленькую цену. Десятидневный круиз в маленькой каюте стоит 93 тысячи рублей. А поездка в одной из двух имеющихся на теплоходе кают класса «люкс» с двуспальной кроватью обойдется в 233 тысячи рублей.

В ходе тура в Уфе пассажиры посетят пасеку, коневодческий комплекс, театр оперы и балета, музей археологии и этнографии. В составе тематического меню на борту ряд известных башкирских национальных блюд, вроде бишбармака, эчпочмака, окрошки на айране и других.

Полный маршрут проходит по Волге, Каме и Белой с остановкой в семи городах — Казани, Уфе, Чебоксарах и ряде других. Пункт отправления — Нижний Новгород.