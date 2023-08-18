Путешествия 18 августа 2023, 14:25 Телеканал «Звезда»: российские туристы во время поездки на Северный полюс смогут переночевать в ледяном мотеле

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Русское географическое общество вместе с туристами уже в следующем году сможет отправиться на Северный полюс, оставшись на ночевку в ледяном мотеле. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Путешественников ожидает посещение палеонтологического музея. Там они смогут познакомиться с обычаями коренных народов, угоститься рыбой и дикоросами.

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По словам директора департамента экспедиционной деятельности и туризма РГО Наталии Беляковой, любой желающий сможет поработать под руководством ученых, выполняя, возможно, самую простую работу в рамках наблюдений.