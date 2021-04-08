Талантливые студенты смогут путешествовать с повышенным кешбэком круглый год

Талантливые студенты, которые примут участие во всероссийском конкурсе «Твой ход», смогут путешествовать по России с повышенным кешбэком круглый год. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщил «Интерфакс».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» стартовал в Москве. Это новый проект в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять участие в конкурсе смогут студенты российских вузов, подать заявку можно до 12 июня.

Самые активные участники конкурса смогут путешествовать по стране с повышенном кешбэком весь год. Ростуризм намерен добиться, чтобы кешбэк составил не менее 50% от стоимости поездки. В любом случае условия будут привлекательнее, чем в рамках стандартной программы кешбэка, сообщила Догузова.

Ведомство приготовит для студентов интересные маршруты. Это будут и поездки на природу по красивым местам, и культурные туры.

«Также мы разработаем безопасные, но экстремальные путешествия», — сказала Догузова.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил сделать туристический кешбэк для студентов и школьников круглогодичным.