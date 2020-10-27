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    27 октября 2020, 03:59

    Такси для туристов с водителями-гидами предложили создать в России

    Анатолий Минкин

    Участники Общероссийского объединения пассажиров предложили создать туристическое такси. Водитель будет перевозить пассажиров, ведя экскурсию и рассказывая о достопримечательностях. Как сообщила газета «Известия», с такой инициативой общественники обратились к руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.
    Такси для туристов с водителями-гидами предложили создать в России

    Авторы идеи предложили создать автоматизированные точки вызова такси, где отсутствует связь, которое бы перевозило пассажиров к ближайшим достопримечательностям, а водители бы по дороге исполняли роль гида.

    Деньги на новый сервис общественники предложили выделить в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При этом таксопарки, которые готовы предоставлять машины и водителей по перевозке пассажиров в туристические места должны получить субсидии. Адреса и размер финансовой помощи Ростуризм может установить самостоятельно.

    Также авторы идеи предложили установить точки вызова автомобиля в популярных туристических местах. Водителей можно отправить на специальные обучающие курсы, после чего они смогут самостоятельно проводить экскурсии для своих пассажиров.

    По подсчетам вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, расходы бюджета на реализацию идеи общественников составят от 300 миллионов до одного миллиарда рублей. Он подчеркнул, что субсидирование перевозчиков повысит популярность внутренних маршрутов. Но точки вызова машины на удаленных территориях вряд ли будут востребованы.