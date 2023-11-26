26 ноября 2023, 05:17
Тайские власти пообещали туристам скидки до 80%
The Nation: в Таиланде туристам пообещали скидки на услуги до 80% зимой
Власти Таиланда стали заманивать иностранных туристов 80-процентными скидками на разные услуги до конца февраля 2024 года. Новая кампания направлена на увеличение числа поездок в прохладный сезон и на стимуляцию внутреннего туризма. Об этом сообщило издание The Nation.
Программу разработало местное управление по туризму. Ее назвали «Удивительные привилегии для экспатов в Таиланде».
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Отдыхающим предложили сделать скидки на проживание, посещение ресторанов, спа-салонов, национальных парков по всему Таиланду, а также спортивных клубов и аквапарков.
Организаторы запустили специальный сайт «Привилегии для экспатов», где рекомендовали зарегистрироваться всем желающим. Только так все желающие могли получить промокод, который и будут предъявлять вместе с удостоверением личности в заведениях, где ввели эти скидки.
Ранее двукратный рост потока иностранцев зафиксировали на курорте «Розе Хутор» в Сочи. За летний сезон 2023 года его посетили 2,8 тысячи туристов из 62 стран. Это были жители государств Персидского залива, европейцы и китайцы, а также из стран СНГ.
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