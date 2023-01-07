Путешествия 07 января 2023, 23:00 Таиланд ужесточит правила въезда в страну для туристов АТОР: Таиланд ужесточит правила въезда в страну для туристов с 9 января Unsplash

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Таиланд решил ужесточить с 9 января ковидные правила въезда в страну для туристов. Уведомления об этом получили уже несколько российских туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Пока в королевской газете Таиланда не опубликовали официальный приказ властей о введении ковидных ограничений. Несмотря на это, многие российские и зарубежные перевозчики уже получили новые правила.

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«Согласно этой информации, начиная с 9 января 2023 года с 01:00 по местному времени, для въезда в Таиланд всем иностранным туристам старше 18 лет потребуется сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании», — заявили в АТОР.

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Сертификат должен подтверждать, что человек получил обе дозы вакцины от коронавируса. Второй укол должен быть сделан не ранее, чем за 14 дней до прибытия в страну. Также попасть в Таиланд можно со справкой о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья.

«Транзитным туристам, следующим через Таиланд, сертификат о прививках не понадобится вообще», — уточнили в АТОР.

В списке одобренных препаратов есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».