Таиланд упростил правила въезда в страну

Таиланд с 1 мая упростил правила въезда для вакцинированных и невакцинированных туристов. Власти страны ввели две новые программы. Об этом проинформировало генеральное консульство России в Пхукете.

Теперь по прилете путешественникам нужно будет показать только справку о прививке признанной в стране вакциной, указано на сайте консульства. Среди таких препаратов есть «Спутник V».

Невакцинированным туристам нужно будет за 72 часа до поездки сдать ПЦР-тест или провести пять дней на карантине.

Переболевшие ковидом и привитые хотя бы одной дозой препарата, считаются полностью вакцинированными, отметили в консульстве. Сертификаты о вакцинации двумя компонентами «Спутника V» при этом признаются бессрочными.

А вот туристы, которые привились «Спутником Лайт», не считаются полностью вакцинированными. Им также необходимо сдать ПЦР-тест до въезда в страну, а также внести его в систему Thailand Pass.

При этом, как отмечал «Коммерсант», прямые авиаперелеты из России в Таиланд сейчас не осуществляются. Все варианты добраться до Таиланда не прямые.

Российские туроператоры сейчас могут предложить соотечественникам для отдыха 12 стран. При этом отрасль продолжает работать над увеличением туристических программ.