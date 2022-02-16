Таиланд разрешил туристам со «Спутником Лайт» не сидеть на карантине

Власти Таиланда заявили, что привитые российской вакциной «Спутник Лайт» отдыхающие могут не сидеть на карантине по прибытии в страну. Эту информацию подтвердила глава отдела новостей Министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Она рассказала ТАСС, что привитые «Спутником Лайт» могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass для использования программы «песочница». Последняя предусматривает семидневный карантин.

Ранее сведения о включении «Спутника Лайт» в список разрешенных для въезда появилась на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда.

«Включение „Спутника Лайт“ в список разрешенных для въезда в Таиланд вакцин по программе „песочница“ является очень большим шагом для развития туризма и увеличения пассажиропотока из России», — сказал генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Он выразил уверенность, что такая мера поможет таиландским властям привлечь больше путешественников.

Иностранцам с 1 сентября 2021 года разрешили приезжать на Пхукет по туристической программе «песочница». Позже эта кампания распространилась и на другие районы страны.

С 1 ноября туристам нужно регистрироваться в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство.

Ранее в феврале россиянам посоветовали не ездить в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами.