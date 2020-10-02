Таиланд изменил правила оформления туристической визы

В частности, изменения коснулись суммы страхового покрытия.

«Требования к медицинскому страхованию для туристов, въезжающих в Таиланд по новой специальной туристической визе, упали до минимального уровня покрытия», — говорится в сообщении.

Страховка должна покрывать траты на амбулаторное лечение на сумму от 40 тысяч бат (99 480 рублей) и стационарное лечение на сумму не менее чем на 400 тысяч бат (994 802 рубля). Согласно предыдущим требованиям, сумма страхового покрытия для туристов составляла как минимум 100 тысяч долларов.

Визу будут выдавать путешественникам только из тех стран, которые минздрав Таиланда расценивает как безопасные в плане распространения коронавируса. При подаче документов на новую визу туристы обязаны подтвердить бронирование и оплату номера в отеле, отметило агентство Ura.ru.