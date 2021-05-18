Таджикистан запретил полеты S7 и Nordwind из-за высоких цен

Власти Таджикистана отозвали разрешение на полеты у российских авиакомпаний S7 и Nordwind. Об этом в Агентстве гражданской авиации республики сообщили РИА «Новости».

Авиаперевозчикам запретили полеты в Таджикистане из-за того, что цены на билеты в Россию достигали 1200 долларов (около 88,6 тысячи рублей). Таджикистанские власти установили предельные цены на регулярные рейсы не дороже 500 долларов (около 37 тысяч рублей) в оба конца.

Клиенты S7 и Nordwind, ранее купившие билеты, с 12 мая не могут вылететь из аэропортов Душанбе и Худжанда. В пресс-службе S7 рассказали, что трудности с разрешением на полеты действительно есть, но о полном запрете Таджикистан их не уведомлял. Авиакомпания рассчитывает в ближайшее время урегулировать все трудности.

S7 ранее отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Компания приняла такое решение из-за неопределенности в связи с пандемией, но как только ситуация нормализуется, продажа билетов возобновится.

Во вторник при посадке в Домодедово самолет Air Moldova повредил хвостовую часть.