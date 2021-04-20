Свыше 40 тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании

С 15 по 18 апреля российские авиакомпании 179 рейсами вывезли на родину из Турции около 39,4 тысячи пассажиров. Из Танзании шестью рейсами — более 2,7 тысячи человек.

Всего по этим направлениям продано 173,7 тысяч авиабилетов, сообщил оперативный штаб Росавиации.

Работу по организации вывозных рейсов ведомство намерено продолжить. С их расписанием можно ознакомиться по ссылкам, указанным на сайте ведомства.

На заседании штаба под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько 19 апреля присутствовали представители российских авиакомпаний и заинтересованных ведомств.

«Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках „манифеста прерванного полета“ (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», — сообщили в федеральном агентстве.

Ведомство ранее рекомендовало самостоятельно планировать возвращение в Турцию под новый рейс в Россию тем пассажирам, которые летели транзитом. Авиакомпании, выполняющие рейсы в РФ из Турции, не несут ответственности за полеты из третьих стран в Турцию. Авиасообщение с этой страной будет ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемической обстановки.