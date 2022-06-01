Свердловская железная дорога запустила дополнительные рейсы на юг России

СвЖД (Свердловская железная дорога — филиал РЖД) запустила дополнительные рейсы, следующие на юг России. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

«На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — рассказала в пресс-службе.

Летом будут ходить дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Приобья в Анапу, Имеретинский курорт, Новороссийск и Адлер.

Билеты можно приобрести на сайта РЖД и в железнодорожных кассах.