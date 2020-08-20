Свердловчан, вернувшихся из-за границы, оштрафуют за несданный тест на коронавирус

Сумма штрафа может достичь 40 тысяч рублей. В ведомстве объяснили, что даже если турист проигнорировал требования санитарных врачей, данные о пересечении им границы все равно будут в компетентных структурах.

«При пересечении государственной границы России любой въезжающий регистрируется пограничной службой», — пояснили в штабе.