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    22 июля 2020, 13:28

    «Сумма возврата значительная»: в Российском союзе туриндустрии поддержали идею кэшбэка за путешествия по России

    Александра Ломейко , Екатерина Андронова

    Российским туристам станут возвращать часть денег, потраченных на отдых в родной стране. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «360» заметил, что подобная мера будет стимулировать внутренний туризм.
    «Сумма возврата значительная»: в Российском союзе туриндустрии поддержали идею кэшбэка за путешествия по России

    Барзыкин напомнил, что подобный опыт существует и в других странах. Зачисленные средства туристы могут использовать в том числе на оплату туров. В России кэшбэк планируют зачислять на карту «Мир» за туры на сумму от 25 тысяч и выше.

    «Возврат от пяти до 15 тысяч рублей — сумма значительная, даже повыше, чем некоторая мировая практика», — подчеркнул эксперт.

    По его словам, в акции намерено участвовать большинство российских регионов. Сейчас необходимо четко определить ее условия, порядок выплат и суммы. Для развития внутреннего туризма стимул хороший. Для туроператоров субсидии уже есть: программа действует три года, за проданную путевку агентство может получить от полутора до пяти тысяч рублей. Соответственно, для туриста он тоже подешевеет.

    Барзыкин предположил, что в 2020 году проект будет пилотным, а со следующего станет серьезным фактором для развития внутреннего туризма.

    «Более 70% россиян хотят поехать в путешествия, но меньше 40% имеют такую возможность. Самая большая проблема наряду с инфраструктурой, ценами, тарифами — низкий рост платежеспособности», — заметил вице-президент Российского союза туриндустрии.

    На ситуацию повлияла и пандемия коронавируса. С конца июня туризм начали реанимировать. В большинстве регионов он возобновился, но в некоторых туристические агентства не работают до сих пор. Общее число отдохнувших хоть и восстанавливается, будет ниже. В поездки собирается меньшее количество россиян.

    «Выделение средств должно исправить положение, стимулировать на путешествия. Получат и территории, и бизнес, и путешествующие», — заключил Юрий Барзыкин.

    Разработкой новой системы стимулирования занимаются Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК). Деньги за поездки будет возвращать государство — их возьмут из федерального бюджета.

    Новости SMI.FM