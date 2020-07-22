«Сумма возврата значительная»: в Российском союзе туриндустрии поддержали идею кэшбэка за путешествия по России

Российским туристам станут возвращать часть денег, потраченных на отдых в родной стране. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «360» заметил, что подобная мера будет стимулировать внутренний туризм.

Барзыкин напомнил, что подобный опыт существует и в других странах. Зачисленные средства туристы могут использовать в том числе на оплату туров. В России кэшбэк планируют зачислять на карту «Мир» за туры на сумму от 25 тысяч и выше.

«Возврат от пяти до 15 тысяч рублей — сумма значительная, даже повыше, чем некоторая мировая практика», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в акции намерено участвовать большинство российских регионов. Сейчас необходимо четко определить ее условия, порядок выплат и суммы. Для развития внутреннего туризма стимул хороший. Для туроператоров субсидии уже есть: программа действует три года, за проданную путевку агентство может получить от полутора до пяти тысяч рублей. Соответственно, для туриста он тоже подешевеет.

Барзыкин предположил, что в 2020 году проект будет пилотным, а со следующего станет серьезным фактором для развития внутреннего туризма.

«Более 70% россиян хотят поехать в путешествия, но меньше 40% имеют такую возможность. Самая большая проблема наряду с инфраструктурой, ценами, тарифами — низкий рост платежеспособности», — заметил вице-президент Российского союза туриндустрии.

На ситуацию повлияла и пандемия коронавируса. С конца июня туризм начали реанимировать. В большинстве регионов он возобновился, но в некоторых туристические агентства не работают до сих пор. Общее число отдохнувших хоть и восстанавливается, будет ниже. В поездки собирается меньшее количество россиян.

«Выделение средств должно исправить положение, стимулировать на путешествия. Получат и территории, и бизнес, и путешествующие», — заключил Юрий Барзыкин.

Разработкой новой системы стимулирования занимаются Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК). Деньги за поездки будет возвращать государство — их возьмут из федерального бюджета.