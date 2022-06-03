Судно «Валдай» отправилось из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск

Старт речного маршрута «Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Нижний Новгород» состоялся 3 июня. В путь отправилось судно «Валдай». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на правительство региона.

Суда будут ходить в Марий Эл каждую пятницу. Кроме того, они будут отправляться в праздничные дни.

В Козьмодемьянске корабль проведет четыре часа. В это время туристы смогут посетить этнографический музей, музей Остапа Бендера, музей мореного дуба, а также прогуляться по городу. Кроме того, у них будет возможность посетить набережную.