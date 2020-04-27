Утверждены правила субсидирования туроператоров
С документом можно ознакомиться на сайте правительства России.
«Субсидия предоставляется туроператору единовременно на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Федеральным агентством по туризму с туроператором в соответствии с типовой формой, установленной Минфином РФ», — сказано в постановлении.
По данным газеты «Известия», Ростуризм оценил общей ущерб отрасли в 1,5 триллиона рублей, падение продаж составило 90-100%. При этом около 70% россиян изъявили желание поехать за границу уже этим летом, но Ассоциация туроператоров РФ предупредила, чтобы они планировали зарубежные туры не раньше осени.
Туроператоры открыли бронирование туров на будущую зиму и лето 2021 года со скидками в 50% или небольшим взносом до 10% стоимости, есть предложения с нулевой предоплатой.