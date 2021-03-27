Студентам и школьникам пообещали туристический кешбэк к лету

Уже этим летом в России запустят программу туристического кешбэка для школьников и молодежи. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам зампредседателя правительства, средства на программу выделят из федерального бюджета.

«Начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году», — сказал Чернышенко.

Сейчас условия поддержки школьного и молодежного туризма только формируются. Основаная программа туристического кешбэка предусматривает возврат части денег, потраченных на турпутевку внутри страны. Программу включили в разрабатываемый нацпроект по туризму.

26 марта президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить круглогодичную программу кешбэка для молодежи.

Программу туристического кешбэка запустили в августе 2020 года для поддержки туристической отрасли во время пандемии. Она проходит этапами. Второй этап открылся осенью и распространялся на январские каникулы. Сейчас действует третий этап, в рамках которого путевку нужно купить до 15 июня.

Участники программы могут рассчитывать на возврат 20% расходов на поездку, но не более 20 тысяч рублей.