Стоимость туров в Египет снизилась | 360°

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Стоимость туров в Египет снизилась

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Туры в Египет значительно подешевели. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным радиостанции «Говорит Москва», сезонность не имеет к этому отношения, так как в сентябре–октябре туда обычно летают много туристов. Причина заключается в снижении спроса на фоне мобилизации.

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Сейчас недельный тур в Египет на двоих стоит в районе 50 тысяч рублей. Уточняется, что стоимость всех направлений упала примерно на 30%.

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Египет

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