Стоимость шенгенской визы для россиян останется неизменной

Цель нововведений, о которых страны ЕС договорились летом 2019 года, — борьба с нелегальной иммиграцией, а также укрепление безопасности. Чтобы «подстраховаться», для граждан разработали способ подавать заявление на Шенген в электронном виде. Даже в тех странах, где действует безвиз, документ заполнять придется.

В странах (а их больше сотни), где действует визовый режим, стоимость оформления Шенгена увеличилась. Например, придется вместо 60 евро платить все 80. В некоторых странах, на которых распространялась сниженная ставка, изменение цены почти незаметно. Рост составит буквально несколько евро.

В России же визовый сбор при оформлении Шенгена по-прежнему будет составлять 35 евро. Кроме того, станет возможным подавать документы заблаговременно. Срок увеличат с трех месяцев до полугода. Это позволит заранее планировать поездки, что особенно актуально в периоды высокого спроса: на новогодние каникулы, майские праздники, летом в сезон отпусков.