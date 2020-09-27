Стоимость перелетов в бизнес-классе снизилась летом 2020 года

Цена на билеты бизнес-класса в самолетах упала практически на четверть. Речь идет о перелетах на внутренних рейсах летом 2020 года.

Об этом сообщили специалисты онлайн-сервиса Biletix. За перелет в бизнес-классе туда-обратно в этот период туристы в среднем платили 74 тысячи рублей. Годом ранее эта цифра составляла в среднем на 24 тысячи рублей больше — 98 тысяч рублей.

Средний чек на полеты за границу в оба направления в салоне бизнес-класса составил 89 тысяч рублей. Летом 2019 года за это пришлось бы заплатить 104 тысячи рублей.

По данным экспертов, самым дорогим билетом 2020 году стал полет бизнес-классом по маршруту Москва — Владивосток — Камчатка — Москва. Пассажиру пришлось заплатить за него 93 тысячи рублей.

Из-за закрытия границ многих государств из-за пандемии коронавируса снизилась доля бронирований авиабилетов за рубеж. При этом резко увеличилось количество пассажиров, которые выбирают перелеты бизнес-классом внутри страны. Самыми популярными направлениями у россиян внутри страны стали Симферополь, Красноярск и Анапа. При поездках за границу — Стамбул, Анталья и Прага.