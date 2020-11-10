Стоимость «новогодних» авиабилетов из Санкт-Петербурга заметно снизилась

Такая цифра на 28% меньше, чем то в же время в прошлом году. Существеннее всего снизились средние чеки за перелеты в столицу (–44%), Уфу (–42%) и Мурманск (–40%).

В настоящий момент большинство туристов из Петербурга собираются путешествовать внутри страны. В числе популярных направлений для перелетов Краснодар, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Москва.

Сотрудники компании Aviasales подтвердили, что самыми востребованными местами для новогодних путешествий стали именно эти города. Они уточнили цены на перелеты. Например, в Краснодар туда и обратно можно слетать примерно за 7600 рублей, а за перелет в Москву с возвращением нужно будет заплатить около 3067 рублей. Цена на билет в Минеральные Воды составляет приблизительно 9500 рублей, в Сочи — 11 000 рублей, в Уфу — 7200 рублей.