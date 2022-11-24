Путешествия 24 ноября 2022, 18:28 Стоимость номеров в отелях Петербурга выросла на 46%

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Новогодний Санкт-Петербург привлекает туристов со всей страны. Стоимость номеров в отелях на рождественские праздники увеличилась по сравнению с прошлыми годом на 46% и составила почти 10 тысяч рублей, об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на аналитику компании Hotellab.

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По данным экспертов, интерес у россиян провести свои новогодние праздники в Петербурге возрастает в октябре-ноябре, тогда и начинается процесс бронирования. Отмечается, что в преддверии Нового Года Санкт-Петербург получает до 30% от всего объема бронирования.

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