Стоимость горнолыжных курортов в России сравнялась с отдыхом в Альпах

Заведения отдыха в Красной поляне существенно подорожали зимой 2021 года, их цена сравнялась со стоимостью горнолыжного отдыха в Альпах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

Согласно среднему чеку, скромное жилье на двух человек с общей площадью 25 квадратных метров в Красной поляне можно арендовать за 77 тысяч рублей, в перерасчете на евро почти такую же сумму придется выложить на альпийских курортах.

Более роскошные апартаменты сегмента «пять звезд» будут стоить выше, чем на курортах Италии и Австрии, разница в цене составляет до 20%.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин посетовал, что в России недостаточно хороших объектов, готовых принять туристов в Красной поляне. Высокий спрос ведет к повышению цен на отели.

Генеральный директор туристического агентства «Розовый слон» Алексан Мкртчян сравнил текущую ситуацию с летом 2021 года, когда Турция была временно закрыта на въезд для россиян.

По его словам, за 10 дней отдыха люди будут вынуждены заплатить порядка 170 тысяч рублей на двоих, не включая питания. С завтраками цена будет еще выше.