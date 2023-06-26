Путешествия 26 июня 2023, 03:14 Стоимость авиабилетов за рубеж нормализовалась в России АТОР: цены на авиабилеты за рубеж после резкого роста 24 июня снова снизились Pxhere

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Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка в субботу, 24 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра», — указано в сообщении.

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Как отметили в Ассоциации, «очень дорого и неудобно» лететь в Тбилиси и Белград, остальные тарифы обыкновенные.

Ранее в АТОР сообщали, что российские туристы, которые запланировали поездку на юг на собственных машинах, не стали отменять бронирования в отелях на курортах Крыма и Краснодарского края после сообщения о перекрытии дорог. Отмены броней от туристов, которые добираются до мест отдыха на собственном транспорте, не зафиксировали в гостиницах Анапы, Геленджика и Крыма.

До этого отечественные туроператоры снова начали предлагать горящие туры в Турцию. Стоимость недельной поездки от компании Fun&Sun на двоих в Анталью составит от 60 тысяч рублей, отмечали в Ассоциации. Аналогичные туры в пятизвездные отели в Бодруме стоят от 120 тысяч рублей.