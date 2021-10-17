Стоимость авиабилетов по России упала на 20% по сравнению с ценой до пандемии

Средняя цена на авиабилеты туда-обратно по России в октябре составила 9,5 тысячи рублей. Она почти не отличается от показателя 2020 года, но на 20% ниже, чем в допандемийный 2019 год.

Самым популярным в октябре стало направление Москва — Сочи. Средний чек за перелет туда-обратно между этими городами за год подешевел с 8974 до 7185 рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на данные «Туту.ру».

Маршрут Москва — Симферополь стал вторым по популярности. Стоимость на него почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет около 8,1 тысячи рублей.

На 11% подорожали билеты из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас перелет в среднем стоит 4,4 тысячи рублей.

Среди других популярных в октябре авианаправлений эксперты отметили рейсы из Москвы в Краснодар. Цена на них стали на 34% ниже, чем в 2019 году, но на 14% больше, чем в 2020 году. Средний чек составляет 5,8 тысячи рублей.

В десятку популярных также попали перелеты из Москвы в Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.