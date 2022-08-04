Стюардесса Селина Беддинг посоветовала не есть в самолетах

Бортпроводница Селина Беддинг на форуме Reddit посоветовала отказаться от еды, которую подают в самолетах — по ее словам, в этих блюдах слишком много соли. Об этом написало ИА Nation News.

«Содержание соли выше, чем у большинства готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах», — написала стюардесса.

По ее словам, авиакомпании добавляют много соли в блюда по той причине, что в самолете из-за давления у человека не работают примерно 30% вкусовых рецепторов. Этого можно даже не заметить, но на самом деле блюда пересолены. Хлорид натрия в свою очередь помогает усилить вкус еды. Вместо готовых блюд Беддинг рекомендовала выбирать салат или фрукты.

Она также посоветовала не пить из-под крана в туалете самолета. Исследования показывают, что эта вода непригодна в пищу, а во многих самолетах возле крана висит запрещающий знак. Однако путешественники нередко игнорируют его и все равно пьют из-под крана.