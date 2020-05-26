Ставрополье открывает курортный сезон 1 июня

С 1 июня в регионе начинается курортный сезон. Санатории и отели будут принимать гостей при наличии отрицательного теста на коронавирус. Результат должен быть получен не позднее, чем за два дня до приезда. Посетителям будут ежедневно измерять температуру. Также планируется размещать по одному человеку в номере, однако пообещали не разделять семьи.

Уборка номеров должна производиться не реже, чем раз в сутки. Также должны обеззараживать воздуха. Обслуживающий персонал и самих туристов обеспечат масками, перчатками и антисептиками.

Доставка еды должна осуществлять в номер. В залах столы необходимо расставить с соблюдением социальной дистанции. Блюда на «шведском столе» должны располагаться с соблюдением социальной дистанции, включая разметку на полу.

Все площадки и беседки, находящиеся на открытом воздухе, также будут обеззараживать.