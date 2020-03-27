Стамбул назвали кошмаром для туристов

«Ближе к вечеру на этой же улице туристов поджидает другой неприятный сюрприз — накопившийся за день мусор офисные работники вываливают под ноги прохожим. К утру разорванные мешки уберут, но от этого приятнее не становится. Можно представить, какая антисанитария здесь летом», — заметил журналист.

Путешественница из Саратова Анна Демчук пояснила, что старается не обращать внимания на мусор.

«Я просто не смотрю сюда! Стамбул грязный город. Мы были в Таиланде, в Азии. Мне кажется, когда ты сюда приезжаешь, ты понимаешь, что можешь это увидеть», — добавила она.

Корреспондент уточнил, что туристы должны быть осторожны в Стамбуле.

«Например, безобидный чистильщик обуви может оказаться назойливым вымогателем купюр. Так, один турок предлагал нашему видеооператору почистить обувь „в подарок“. После оказанной услуги, выяснилось, что он хочет за нее целых 35 лир. В Стамбуле столько стоит хороший обед в кафе. В ответ оператор протянул турку купюру в 5 лир. Налицо типичная попытка развода доверчивых иностранцев на деньги», — рассказал он.