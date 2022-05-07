Стало известно, в каких странах туристам больше не понадобятся маски

За последнюю неделю сразу пять стран сняли все антиковидные ограничения на въезд туристов. Также активно по всему миру отменяется масочный режим. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные АТОР.

За неделю антиковидные ограничения для туристов полностью сняли Греция, Болгария, Литва, Сербия и Хорватия. Кроме того, в Италии с начала мая не нужно предъявлять сертификат о вакцинации для посещения общественных мест и поездок на транспорте.

Также страны мира активно отменяют масочный режим. Например, Грузия со 2 мая не требует использования защитных средств в закрытых помещениях. Обязательным является их ношение в транспорте и медицинских учреждениях. Аналогичная ситуация отмечается в Эквадоре и Колумбии.

Что касается санитарных мер на въезде, то они пока действуют. Для того, чтобы попасть в Грецию или Эквадор, необходимо предъявить сертификат о вакцинации — «Спутник V» в этих странах подойдет — или тест ПЦР, сделанный не позднее, чем за 72 часа. В Колумбии российские вакцины не признают, поэтому подходит исключительно отрицательный тест на COVID-19.

Ранее генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал российских туристам выбирать для отдыха полуостров Крым из-за его низкой загруженности. При этом эксперт предупредил, что добраться до полуострова можно на поезде, либо на личном транспорте, поскольку существуют проблемы с авиасообщением.